متحدث باسم حماس: غرفة عمليات مشتركة للجم العدوان الإسرائيلي

أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم السبت، أن هناك غرفة عمليات مشتركة تنسق بين كل الفصائل الفلسطينية لاتخاذ القرارات المناسبة، والعمل على لجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني.



وقال برهوم، في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى" أوردته اليوم، إن "الاحتلال الصهيوني ما زال يواصل عدوانه على قطاع غزة، فهو بدأ باستهداف المدنيين والأبراج السكنية مما يوضح أن هناك نوايا مبيتة لاستهداف المدنيين".



وأضاف: "شعبنا في حالة صمود كبيرة على الصعيد الميداني في كل الساحات الفلسطينية، والتصريحات الصهيونية التي تصدر توضح حالة الارتباك لدى الاحتلال في التعامل مع المقاومة".



وأشار إلى "تشكل حالة دولية وإقليمية مكثفة لإدانة جرائم الاحتلال بحق شعبنا"، مشددا على ضرورة "تدخل الجميع لوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني".



وتواصل إسرائيل شن غارات جوية على قطاع غزة لليوم الثاني، بحسب مصادر فلسطينية.