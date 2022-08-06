أعلنت وزارة التربية والتعليم، إحصاء نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وقالت إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات من البنين بلغ 306081 طالبا، نجح منهم 213237 طالبا بنسبة نجاح 77.4%، وبلغ عدد البنات 383664 طالبة نجح منهم 240358 طالبة بنسبة نجاح 72.1%، وبلغت نسبة النجاح الإجمالية 74.5%.

وأشارت إلى عدم حصول أي طالب على مجموع 100%، وحصل 53.% من الطلاب علي مجموع من 95% لأقل من 100%، وحصل 4.76% من الطلاب علي مجموع من 90% لاقل من 95%، والنسبة الأكبر من الطلاب حصلت على مجموع من 60% لاقل من 65% بنسبة 16.96%.

وأضافت الوزارة أن مدارس الثانوي العام جاءت في مقدمة نسبة النجاح بـ78% ثم مدارس الرسمي لغات بنسبة 81.6%، مدارس خاص معاون 74.5%، مدارس خاصة بمصروفات 66.8%، مدارس خاصة لغات 86%، منازل وخدمات 40.1%.