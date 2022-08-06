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الجهاد الإسلامي: لا حديث عن تهدئة والرد سيستمر

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 11:57 ص | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 11:57 ص

قال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إنه "لا حديث عن تهدئة أو وساطات حتى اللحظة" مع استمرار موجة التصعيد والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر المسؤول في الجهاد الإسلامي، أن "الوضع يتجه للتصعيد"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، استشهاد قائدها تيسير محمود الجعبري عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية الذي ارتقى جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء أمس بمدينة غزة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف الأهداف في قطاع غزة، في وقت تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والمدن الإسرائيلية

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد 12 مواطنا، بينهم طفلة، وإصابة 80 آخرين في سلسلة استهدافات للاحتلال الاسرائيلي بقطاع غزة.


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