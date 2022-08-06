عصام يوسف: أبناؤنا من ذوي الهمم أثبتوا تفوقهم الثقافي والعلمي في «العباقرة»

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وجه الروائي عصام يوسف، رسالة إلى الجمهور في أولى حلقات برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، على قناة "القاهرة والناس".

وقال يوسف: "على مدار المواسم الماضية شارك معانا متسابقين كثر من أبنائنا قادرون باختلاف وأثبتوا خلال مشاركتهم تفوقهم الثقافي والعلمي وأكيد الاخلاقي، وكان وجودهم معانا اضافة كبيرة للبرنامج".

وأضاف: "فكرة موسم قادرون باختلاف واضحة حيث أنه بالرغم من إيماننا بدمج ذوي الهمم في المجتمع ولكن ضروري للغاية تسليط الضوء على هذا الملف الانساني الذي يمس كل أسرة مصرية".

وتابع: "احنا محتاجين نسمع أولادنا من ذوي القدرات الفائقة ونتعرف عليهم أكثر ونشوف انجازاتهم ونعرف أحلامهم ونشاركهم طموحاتهم وندرس مشاكلهم وكلنا نفكر سوا إزاي نقدر نساعدهم في مستقبلهم".