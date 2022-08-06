ثلاثي هجومي لفاركو أمام الإسماعيلي

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيلة فريقه الذي يخوض به مباراة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون والمقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع : جابر كامل _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا.

خط الوسط : محمود جهاد _ محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي".

خط الهجوم : شكري نجيب _ على بهيج.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمود السيد _ أحمد صغيري _ أحمد شعبان _ عزمي غوما _ هشام فتح الله _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ أحمد شريف _ بلال جمال .