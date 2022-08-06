القبض على المتهمين بالتعدي على شاب وبتر يده في التبين



ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهمين بالتعدي على شاب وبتر يده داخل مقابر التبين.



وتعود الواقعة إلى تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا تعدي بعض الأشخاص على شخص آخر بمنطقة مقابر في القاهرة.



وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من شخص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" بتضرره من 6 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم تعدوا عليه بالضرب، وذلك إثر خلافات عائلية بينهم، مما أسفر عن إصابته.



وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.