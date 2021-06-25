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مصرع شاب وإصابة ابن عمه في حادث سير بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 6:13 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 6:13 ص

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، وإصابة طالب بكسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز اخميم بمحافظة سوهاج.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع شاب وإصابة طالب في حادث تصادم.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو "محمد م.ع- 21 سنة- ويقيم دائرة المركز"، أختل مقود الدراجة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بالمواجهة بسيارة ربع نقل قيادة المدعو "علي ب.ع.ب- 44 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز دار السلام".

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة ابن عمه المدعو "عبد الرحمن ف.ه- 13 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز"، بكسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة بالجسم.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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