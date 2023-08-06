روسيا تشن موجات من القصف بالصواريخ وطائرات الدرونز على أوكرانيا

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، إن روسيا شنت عدة موجات من القصف على البلاد خلال ليل‭ ‬السبت، باستخدام 70 سلاحا للهجوم الجوي، بما في ذلك صواريخ كروز، وصواريخ فرط صوتية، وطائرات بدون طيار "درونز" إيرانية الصنع.

وأضاف سلاح الجو عبر منصة "تليجرام" أن الدفاع الجوي الأوكراني دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز وكل الطائرات بدون طيار "الدرونز" من طراز "شاهد"، التي أطلقتها روسيا، ليل السبت، وبلغ عددها 27، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع: "إجمالا، في عدة موجات من الهجمات، من مساء السبت حتى صباح الأحد، استخدم العدو 70 وسيلة من أسلحة الهجوم الجوي"، على حد قوله.

وأشار إلى أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ "كينجال" فرط صوتية، دون تقديم المزيد من المعلومات بشأنها.

من جانبه، قال المتحدث باسم سلاح الجو، يوري إهنات لهيئة البث العامة الأوكرانية إن أحد الأهداف الرئيسية للهجوم الروسي كانت منطقة خميلنيتسكي.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل بشأن التقرير. كما لم تصدر روسيا تعليقا بعد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي ضرر من الهجوم الذي وقع خلال الليل أو ما حدث لصواريخ كروز العشرة التي لم يتم إسقاطها.