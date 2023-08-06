لماذا رفض سيد عبد الحفيظ تولي منصب في شركة الكرة أو لجنة التخطيط بالأهلي؟

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ، عن أسباب رفضه تولي منصب في شركة الكرة أو لجنة التخطيط بعد رحيله عن منصب مدير الكرة.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية: "سيد عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل في الناحية الإدارية بعد الرحيل من الأهلي".

وتابع: "سيد رفض أي منصب في لجنة التخطيط أو شركة الكرة خوفًا على خالد بيبو زميله السابق بالأهلي".

وأتم: "ماذا لو تواجد سيد عبد الحفيظ في مران الأهلي بسبب منصبه الجديد واجتمع بأحد اللاعبين؟ ماذا سيكون موقف خالد بيبو وماذا من الممكن أن يقال من أخبار عن هذا الأمر؟ سيد عبد الحفيظ رفض هذه الفكرة خوفًا على خالد بيبو".