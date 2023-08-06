صيادلة القاهرة: صناعة الدواء في مصر ينقصها قرارات جريئة لتصنيع منتج محلي قوي

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي في نقابة صيادلة القاهرة، إنه لابد من الثقة في الدواء المحلي، خاصًة وأنه بنفس كفاءة المستورد، بالإضافة إلى تصدير مصر للأدوية إلى دول كثيرة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، إلى أن مصر لديها 170 مصنعًا من أحسن المصانع في العالم، وإمكانات هائلة لتصنيع الدواء، ولكن صناعة الدواء ينقصها قرارات جريئة وقوية لتقديم منتج محلي قوي بالإضافة إلى ضرورة انتشار الوعي العام لدى المواطنين.

وفيما يتعلق بالإفراج عن مواد خام لأدوية الغدة الدرقية تكفي لـ6 أشهر، أكد أن أزمة الأدوية المستوردة الخاصة بالغدة الدرقية بدأت منذ فترة، مضيفًا أنه تم الإفراج عن مواد خام تكفي لمدة 6 أشهر وتصنيع هذه الأدوية وضخ كميات كبيرة لثلاث شركات كبرى في التوزيع.

ولفت إلى أنه تم اختصاص 3 شركات كبرى متخصصة في التوزيع بهذه المواد الخام، لإبعاد هذه الأدوية عن مخازن معينة، تتجه لتسجيل الأدوية على فواتير صيدليات وهمية وبالتالي يحدث نقص في الدواء.

وأوضح أن هيئة الدواء تشن حملات تفتيش على هذه الشركات الثلاثة، وتعمل على التتبع الدوائي اليدوي، وهو مطلوب بشكل كبير في هذه الفترة الراهنة، منوهًا بضرورة إلزام الأطباء للمرضى بصرف الأدوية المحلية في حال عدم توفر المستوردة.

وأشار إلى أن دول أوروبا وأمريكا تستورد المواد الخام من الصين والهند، وهي نفس الدول الموردة لمصر، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوطين صناعة الدواء.