 مستوطن إسرائيلي يدهس طفلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية - بوابة الشروق
الأحد 6 أغسطس 2023 10:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

مستوطن إسرائيلي يدهس طفلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية

وكالات
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 10:07 م | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 10:07 م

دهس مستوطن إسرائيلي بمركبته، مساء اليوم الأحد، طفلا فلسطينيا قرب قريته، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسئول مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، حسن بريجة بأن "مستوطنا إسرائيليا أقدم على دهس الطفل جبريل محمد سواركه (4 أعوام)، في قرية كيسان شرقي بيت لحم، قبل أن يلوذ بالفرار من الموقع"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف بريجة، أنه جرى نقل الطفل إلى إحدى مستشفيات بيت لحم، وهو في حالة "خطيرة".

ومنذ بداية العام الحالي، نفذ المستوطنون الإسرائيليون نحو 600 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك