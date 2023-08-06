 رونالدو يقود هجوم النصر في التشكيل المتوقع أمام الرجاء بالبطولة العربية - بوابة الشروق
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رونالدو يقود هجوم النصر في التشكيل المتوقع أمام الرجاء بالبطولة العربية

محمد ثابت
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 9:48 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 9:48 ص

يواجه النصر السعودي نظيره الرجاء المغربي، اليوم علي ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

ويواجه الفائز من مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي ، الشرطة العراقي في دور نصف نهائي البطولة العربية يوم 9 أغسطس الجاري .

تشكيل النصر السعودي المتوقع ضد الرجاء المغربي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أليكس تيليس - عبد الله مادو - علي لاجمي - سلطان الغنام.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - ساديو ماني - تاليسكا - عبد الرحمن غريب.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.


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