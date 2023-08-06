رونالدو يقود هجوم النصر في التشكيل المتوقع أمام الرجاء بالبطولة العربية

يواجه النصر السعودي نظيره الرجاء المغربي، اليوم علي ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية.
ويواجه الفائز من مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي ، الشرطة العراقي في دور نصف نهائي البطولة العربية يوم 9 أغسطس الجاري .
تشكيل النصر السعودي المتوقع ضد الرجاء المغربي
حراسة المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: أليكس تيليس - عبد الله مادو - علي لاجمي - سلطان الغنام.
الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - ساديو ماني - تاليسكا - عبد الرحمن غريب.
الهجوم: كريستيانو رونالدو.