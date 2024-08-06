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رئيس بنجلاديش يحل البرلمان

دكا - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 2:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 2:59 م

قام رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين اليوم الثلاثاء بحل البرلمان، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة مؤقتة بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أمس الاثنين في أعقاب احتجاجات حاشدة

وجاء في بيان صحفي لمكتب الرئيس" تم اتخاذ قرار حل البرلمان في أعقاب مناقشات بين الرئيس ورؤساء الأركان الثلاثة بالقوات المسلحة وقادة أحزاب سياسية مختلفة وممثلين عن المجتمع المدني وقادة الحركة الطلابية لمكافحة التمييز".

وكانت الأحزاب السياسية الكبيرة قد قاطعت البرلمان الذي تم تشكيله بعد إجراء انتخابات في السابع من يناير الماضي. وأصبحت حسينة رئيسة للوزراء بعدما فاز حزبها رابطة عوامي بأغلبية كاسحة.

وجاء في البيان أيضا أنه تم الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، رئيسة الحزب الوطني البنجلاديشي والمنافسة السياسية الرئيسية لحسينة. وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الاثنين أنها سوف تفرج عنها.

ويذكر أنه تم توجيه اتهامات بالفساد لخالدة ضياء خلال عام 2018، وتعيش في منزلها في دكا عقب الإفراج عنها بشروط لأسباب إنسانية في عام 2022، بعدما علقت الحكومة الحكم الصادر بسجنها.

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