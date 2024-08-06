ترجيح أمريكي بهجوم إيراني مزدوج على إسرائيل قيد التطوير

قال مسئول أمريكي لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن الاستخبارات الأمريكية أكدت خلال اجتماع لفريق الأمن القومي مع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس أن رد طهران على تل أبيب "قيد التطوير".

فيما ذكر مسئولون، أن الفريق أبلغ الرئيس أيضاً، أن سيناريو الهجوم يتضمن موجتين، واحدة من جماعة "حزب الله" اللبنانية، والأخرى من إيران، وعدد من وكلائها، بينما أصيب عدد من الجنود الأمريكيين، الاثنين، في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق.

ونقل الموقع عن مسئولين أمريكيين قولهم، إنه "من غير الواضح" متى يرجح أن تشن إيران و"حزب الله"، هجوماً على إسرائيل، وما هي تفاصيل الهجوم، وسط تأهب واسع في منطقة الشرق الأوسط تحسباً لرد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية في طهران.

كان فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكذلك "التهديدات" التي تشكلها إيران وحلفاؤها بالمنطقة، فيما اعتبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن المنطقة "تمر بلحظة حرجة"، داعياً جميع الأطراف إلى "الإحجام عن التصعيد"، وسط ترجيحات بأن الرد الإيراني المتوقع على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، سيقع خلال الساعات القادمة.