ضبط عصابة لسرقة رؤوس ماشية في الجيزة

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة القبض على عناصر تشكيل عصابى لارتكابهم واقعة سرقة عدد من رؤوس الماشية بالجيزة وإعادة المسروقات.

تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من (مزارع- مقيم بدائرة المركز) أنه حال تواجده أمام حظيرة الماشية ملكه الكائنة بدائرة المركز فوجئ بحضور 4 مُلثمين وبحوزتهم بندقية آلية وقاموا بإيثاقه وسرقة 3 رؤوس ماشية ولاذوا بالهرب.

أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 6 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم (بندقية آلية، فرد محلى وطلقات، سيارة ربع نقل، سيارة ملاكى). واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام السيارتين والسلاحين المضبوطين بحوزتهم وأرشدوا عن المسروقات بحظيرة ماشية ملك أحدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.