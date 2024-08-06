المستشار محمود فوزي: مصر شهدت تطورات كبيرة في ملف حقوق الإنسان الفترة الماضية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مصر تولي ملف حقوق الإنسان أهمية كبيرة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN » مساء الإثنين، إن مصر تستعد لعرض تقريرها الدوري الشامل حول حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في أكتوبر المقبل.

وأوضح أن هذا التقرير، الذي يعرض كل 4 سنوات، يستعرض الإنجازات التي أحرزتها مصر في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتنفيذ التوصيات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور «شامل ومتكامل» يشمل جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن «مصر شهدت تطورات كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة»، على مستوى الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والبيئة، وذلك في ظل تطبيق أحكام الدستور وإطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وشدد على حرص مصر، كعضو فاعل في المجتمع الدولي؛ على اطلاع المجتمع الدولي على التطورات كافة المتعلقة بحقوق الإنسان داخل البلاد، مؤكدًا أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان يأتي ضمن صميم أولويات الأجندة الوطنية ويهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن المصري.