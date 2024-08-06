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تفقد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، مقر الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة العامة بالسويس بمنطقة الأدبية بحي عتاقة؛ لمتابعة سير العمل بها وتفقد عدد ا من المشروعات داخل المناطق الحرة.

ورافق المحافظ، في الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والمهندسة سوسن محمد رئيس حي عتاقة، والمهندسة منى سعد مدير الاستثمار بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وكان في استقبال المحافظ، عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، وإيهاب عبدالمحسن رئيس الإدارة المركزية للمتابعة المالية والتنفيذ بقطاع المناطق، وطاهر عبيد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالسويس وقيادات المنطقة المركزية للمنطقة الحرة بالسويس، وأسماء مخلوف الرئيس التنفيذي لجهاز مدينة السويس الجديدة.

وفي لقاء مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس، استمع المحافظ إلى شرح من رئيس المنطقة المركزية الحرة حول سير العمل بالمنطقة الحرة بالسويس، وعدد ونوعية المشروعات بالمناطق الثلاث بورتوفيق والأدبية وعتاقة، وفرص العمل التي توفرها للشباب.

وتفقد المحافظ، موقع شركة جالاكسي للكيماويات مصر لتصنيع الكيماويات المتخصصة لجميع أنواع منتجات العناية المنزلية والشخصية وإنتاج حامض سلفونيك بمدينة السويس الجديدة.

وزار المحافظ ومرافقوه، موقع شركة ترسانة أوشندرو لبناء وإصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية.

ووجه الشاذلي، المسئولين بالمنطقة الحرة بدفع عجلة العملة لإقامة مشروعات، وضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدم المناطق الحرة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة.

وشدد على بذل كل الجهد من أجل الارتقاء بالعمل وتذليل أية عقبات تعرقل الاستثمار الجاد الذي يوفر فرص عمل للشباب ويزيد من الدخل القومي.

وكشف المحافظ، عن أهمية المشاركة المجتمعية لهذه المشروعات، والتأكيد على تشغيل أبناء السويس بجميع مشروعات المناطق الحرة الثلاث.