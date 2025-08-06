أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن نتائج فريق الزمالك في بطولة الدوري الممتاز ستكون المعيار الحقيقي لتقييم التجربة الجديدة للفريق، خاصة بعد التدعيمات الأخيرة والتعاقد مع مدير فني جديد.

وقال ضياء السيد، في برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: "المدرب يانيك فيريرا قاد فترة الإعداد كاملة وخاض الفريق عددًا من المباريات الودية، وتم دعم الصفوف بصفقات قوية. الزمالك سيخوض 5 مباريات قبل فترة التوقف، وستكون هذه المواجهات بمثابة اختبار مهم للتجربة الجديدة، مع ضرورة منح اللاعبين الجدد الوقت الكافي للانسجام".

وأضاف: "الأهلي يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين في خطي الوسط والهجوم، لكن خط الدفاع لا يزال يثير القلق، ويحتاج إلى عمل كبير من جانب المدرب ريكاردو ريبيرو، مع ضرورة الاعتماد على الأداء الجماعي".

وتابع: "من المهم دمج أحمد عبدالقادر في التدريبات، لكنه خارج حسابات الجهاز الفني في الوقت الحالي بسبب رغبته في الرحيل ورفضه الدخول في منافسة مع زملائه".

وأكمل: "أرى أن محمد علي بن رمضان سيكون أقوى صفقات الأهلي هذا الموسم، فهو من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق".

وختم ضياء السيد بالتشكيل المتوقع للأهلي في الموسم الجديد:" محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد بيكهام، محمد شكري، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمد مجدي أفشة، أحمد سيد زيزو، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، مشيرًا إلى وجود عناصر أخرى مميزة مثل جراديشار، وبن شرقي، وغيرهم".