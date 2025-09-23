أكثر من 20 دولة والمفوضية الأوروبية تدعم مبادرة الدنمارك لعلاج مرضى غزة في مستشفيات الضفة

في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اتفقت أكثر من 20 دولة والمفوضية الأوروبية على إعلان من شأنه، من بين أمور أخرى، زيادة الضغط على إسرائيل للسماح لمرضى غزة بتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقد أخذت الدنمارك زمام المبادرة في صياغة هذا الإعلان، وذلك استكمالاً للرسالة التي وجهها وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في 27 أغسطس.

وأكد راسموسن في رسالته أن الدنمارك مستعدة للمساهمة بالكوادر والمعدات والتمويل لتمكين مرضى غزة من تلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث توجد طاقة استيعابية متاحة، بحسب بيان لوزارة خارجية الدنمارك.

وجدد وزير خارجية الدنمارك عرض بلاده خلال لقائه مع وزير الخارجية الإسرائيلي في إسرائيل يوم 7 سبتمبر.

وبموجب الإعلان، يدعم تحالف واسع من الدول يشمل فرنسا وألمانيا والدول الاسكندنافية المقترح الدنماركي، ويزيد الضغط على إسرائيل للسماح بنقل مرضى غزة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي: يسعدني أن طيفاً واسعاً من الدول يدعم الآن الدعوة الدنماركية للسماح لمرضى غزة بتلقي العلاج في الضفة الغربية.

وأضاف الوزير: لقد زرت بنفسي مؤخراً مستشفى على أعلى مستوى في الضفة الغربية حيث كانت هناك العديد من الأسرّة الشاغرة. علينا أن نمارس الضغط على إسرائيل لمنح التصاريح اللازمة، وهذا الإعلان يُعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه.