ترامب يحث شركات الدفاع الأمريكية على إعادة استثمار أموالها وخفض رواتب مديريها التنفيذيين

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما وصفه بأنه تباطؤ في الإنتاج لدى شركات الدفاع الأمريكية، حيث أخطرها أن عليها التوقف عن توزيع الأرباح على المساهمين، وحثها على استخدام تلك الأموال لإعادة استثمارها في شركاتها.

وقال الرئيس الأمريكي، في منشورات على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، إن ميزانية الدفاع الأمريكية يجب أن تكون 5ر1 تريليون دولار وليس تريليون دولار فقط، مشيرا إلى أن عائدات الرسوم الجمركية التي فرضها ستغطي هذا المبلغ.

ويتعين - بموجب مقترح ترامب - ألا يتجاوز دخل المديرين التنفيذيين في شركات الدفاع 5 ملايين دولار سنويا، وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع ما يحصلون عليه في الوقت الحالي.

وكتب ترامب: "حزم الرواتب الخاصة بالمديرين التنفيذيين في صناعة الدفاع مبالغ فيها وغير مبررة"، مشيرا إلى أن الشركات لا تقوم بتسليم المعدات العسكرية بالسرعة الكافية.

ولم يتضح في البداية الآلية التي يعتزم الرئيس الأمريكي استخدامها من أجل تطبيق هذه القيود، وما إذا كان قادرا بالفعل على تطبيقها من الأساس.