ترامب ينشئ مجموعة مهام خاصة استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

أنشأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة مهام خاصة لدعم الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجليس، أول دورة أولمبية تقام في أمريكا منذ دورة الألعاب الشتوية في 2002 في سولت ليك سيتي.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي مساء الثلاثاء في واشنطن إلى جانب رئيس اللجنة المنظمة، كيسي واسرمان. وستتولى المجموعة العمل تنسيق الجهود بين الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية، مع التركيز على جوانب الأمن والنقل.

ورحب واسرمان بالمبادرة، ووصف الأولمبياد بأنها "حقا ألعاب أمريكا"، وقدم لترامب عددا من الميداليات من أولمبياد لوس أنجليس 1984.

وقال الرئيس الأمريكي إن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية هي أحد الأحداث التي يتطلع إليها بشدة في فترته الثانية في رئاسة أمريكا.

ولكن، ثار الجدل بالفعل. حيث دعم ترامب قرارا حديثا للجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية يقضي فعليا بمنع النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في منافسات السيدات بالأولمبياد. ورغم أنه لم يذكر هذا التوجه بشكل صريح، فإنه أيد هذا الموقف خلال خطابه.

في الوقت نفسه، قلل واسرمان مؤخرا من المخاوف بشأن أن تؤدي سياسات الهجرة الصارمة في عهد إدارة ترامب إلى منع رياضيين من بعض الدول من المشاركة في الألعاب الأولمبية.