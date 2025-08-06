مداهمة وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على خلفية تحقيق بشأن وزير الدفاع السابق

داهم فريق المحقق الخاص لي ميونج هيون مبنى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، على خلفية مزاعم بالسماح لوزير الدفاع السابق لي جونج سوب بمغادرة البلاد فجأة العام الماضي لتجنب التحقيق بشأن تدخل حكومي في تحقيق عسكري حول وفاة أحد جنود مشاة البحرية عام 2023.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الفريق كان يحقق في ملابسات تعيين لي فجأة سفيرا للبلاد في استراليا في الرابع من مارس العام الماضي، عندما كان مسؤولو مكتب التحقيقات المتعلقة بالفساد يقومون بالتحقيق معه بشأن تورطه في التدخل الخارجي في قضية وفاة الجندي. وكان لي يخضع لحظر السفر بسبب التحقيقات عندما تم تعيينه، ولكن وزارة العدل ألغت الحظر في السابع من مارس العام الماضي.

وغادر لي على الفور إلى استراليا، ولكنه عاد بعد 11 يوما في ظل تصاعد الجدل بشأن مغادرته المفاجئة. وفي ذلك الوقت، أثار المنتقدون تكهنات بأن الرئيس السابق يون سوك يول حاول تهريب لي إلى الخارج من خلال تعيينه سفيرا في استراليا.

ويتردد أن ممثلي الادعاء والمحققين من فريق التحقيق الخاص فتشوا مكاتب وزير الخارجية ومسؤولي شؤون الأفراد لتأمين البيانات المتعلقة بتعيين لي سفيرا لأستراليا.