 الرئيسة السويسرية تبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تجنب فرض رسوم جمركية قياسية على بلادها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيسة السويسرية تبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تجنب فرض رسوم جمركية قياسية على بلادها

برن (سويسرا) - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 12:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 12:32 م

تلتقي الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في زيارتها الطارئة لتخفيض الرسوم الجمركية التي تبلغ 39% التي ستفرضها الولايات المتحدة، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن من مقابلة دونالد ترامب أيضا أم لا.

ويتضمن جدول روبيو، لليوم الأربعاء، اجتماعا في واشنطن مع كيلر سوتر في الساعة الـ10:15 صباحا "بالتوقيت المحلي"، على الرغم من أنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ولا تقود وزارة الخارجية الأمريكية المفاوضات بشأن الاتفاقيات الثنائية.

وكانت الرئيسة السويسرية قد توجهت إلى العاصمة الأمريكية أمس الثلاثاء في محاولة أخيرة لمنع نظيرها الأمريكي من فرض أعلى تعريفة جمركية بين الدول المتقدمة على سويسرا.

وكان ترامب قد أعلن عن هذا الإجراء الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الخميس، مما يترك للسويسريين فرصة ضيفة لمحاولة حمله على تغيير رأيه.

وتوجهت كيلر-سوتر إلى أمريكا بدون دعوة رسمية، من البيت الأبيض، طبقا لمصدر مطلع على الأمر، لذلك لم يتضح ما إذا كان ترامب سيوافق على الاجتماع معها أم لا.


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