أمريكا تشترط دفع مواطني زامبيا ومالاوي 15 ألف دولار كتأمين للحصول على التأشيرة

اشترطت الولايات المتحدة على المسافرين بغرض العمل والسياح من زامبيا ومالاوي دفع مبلغ تأمين يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرات أمريكية، في إجراء يرمي إلى الحد من الإقامة لمدد تتجاوز التأشيرة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأفاد بيان لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الزوار من الدولتين الأفريقيتين الراغبين في الحصول على تأشيرة عمل من فئة بي-1 أو تأشيرة سياحة من فئة بي- 2 سيتعين عليهم دفع المبالغ القابلة للاسترداد اعتبارا من 20 أغسطس.

تأتي الإجراءات بالإضافة إلى خطوات اتخذتها الحكومة الأمريكية للحد من وصول الأشخاص الذين تعتبرهم غير مرغوب فيهم. وفي يونيو حظرت الولايات المتحدة على مواطني 12 دولة، نصفها دول أفريقية، زيارة البلاد.