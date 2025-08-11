الاتحاد الدولي لكرة السلة يسلط الضوء على باتريك يوسف قبل انطلاق الأفروباسكت

سلط الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" الضوء على باتريك يوسف، لاعب منتخب مصر، قبل انطلاق بطولة الأفروباسكت، التي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري.

وذكر تقرير نشره الموقع الرسمي لـ"فيبا" أن باتريك يوسف يأتي ضمن قائمة تضم 15 لاعبًا مرشحين للتألق في البطولة.

وأوضح التقرير أن اللاعب المصري اكتسب خبرة واسعة من خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2023، والتصفيات الأولمبية 2024، وكذلك كأس الإنتركونتيننتال مع فريق بترو الأنجولي، وهي تجارب جعلت منه لاعبًا قادرًا على التسجيل من الرميات الثلاثية والمتوسطة، إلى جانب التميز في المتابعات الدفاعية والهجومية تحت السلة.

وسيتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة، إلى جانب مالي، والسنغال، وأوغندا. ويستهل مشواره بمواجهة مالي غدًا الثلاثاء، ثم يلتقي السنغال يوم الخميس، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم السبت المقبل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ16 المؤهلة لدور الثمانية.

قائمة منتخب مصر في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية: عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باتريك، خالد عبد الناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، وأحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة طارق السعيد، فيما يضم الجهاز الفني: محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى مسؤول الاستشفاء، والسيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.