قادة إسرائيليون سابقون يحذرون نتنياهو : احتلال غزة يجرنا إلى كارثة

حذر مئات القادة الأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من احتلال قطاع غزة، باعتبار ذلك بمثابة حكم بالإعدام على المحتجزين، وخطوة تجرّ تل أبيب إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية.

جاء ذلك في بيان لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، التي تضم أكثر من 550 مسئولا سابقا في الأجهزة الأمنية وكذا دبلوماسيين سابقين، نشرته مساء الأربعاء بحسابها على منصة إكس.

وقالت الحركة: "نحذّر رئيس الوزراء وحكومته من اتخاذ قرار متسرع باحتلال قطاع غزة، خلافًا للتوصية المهنية لرئيس الأركان، وموقف غالبية مواطني إسرائيل، الذين هم أصحاب السيادة".

وأضافت: "الاحتلال الكامل، حتى لو كان ممكنًا، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية، واجتماعية واقتصادية".

ورأت الحركة، التي تضم رؤساء سابقين للأركان والموساد والأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي ومسئولين سابقين بالخارجية أن "هناك بدائل إقليمية ودولية" لاحتلال غزة "لكن الحكومة ترفض مناقشتها".

ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى "تغيير الاتجاه وإعادة المختطفين، وقف الحرب، وإيجاد بديل سلطوي لحماس، والاندماج في تحالف إقليمي، والاستعداد للتحدي الأساسي ممثلا في حرب ثانية مع إيران".

والثلاثاء، اتخذ نتنياهو، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسئولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفًا إياها بـ"الفخ الاستراتيجي".