مدينة هيروشيما اليابانية تحيي الذكرى الـ80 للقصف النووي

أحيت مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الأربعاء الذكرى الـ80 لضحايا القصف النووي، في ظل تصاعد المخاوف العالمية بشأن تهديد الصراع النووي.

وخلال مراسم إحياء ذكرى القصف النووي الأمريكي في السادس من أغسطس 1945، حث عمدة المدينة كازومي ماتسوي الأجيال الأصغر سنا على الاستمرار في الوقوف ضد الأسلحة النووية.

وقال ماتسوي إنه يتعين على الأجيال الأصغر سنا إدراك أن القرارات الخاطئة بشأن الإنفاق العسكري والأمن القومي والأسلحة النووية يمكن أن يؤدي إلى تداعيات غير إنسانية.

ووقف الحاضرون دقيقة صمت الساعة الثامنة وربع صباحا- وهو التوقيت الذي أسقطت فيه قاذفة القنابل الأمريكية إينولا جاي أول قنبلة نووية وقت الحرب.

ولقى عشرات الآلاف من سكان هيروشيما حتفهم على الفور، وبحلول نهاية عام 1945، كان عدد القتلى يبلغ 140 ألف شخص. وبعد ثلاثة أيام من قصف هيروشيما، أسقطت أمريكا قنبلة نووية أخرى على ناجازاكي. وبعد فترة قصيرة أعلنت اليابان استسلامها.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان من أن خطورة اندلاع صراع نووي تتصاعد. وقال إن الأسلحة التي دمرت هيروشيما وناجازاكي يتم استخدامها مجددا كأدوات للضغط.