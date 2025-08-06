شركة شيفلر الألمانية تدرس التوسع في قطاع صناعة التسليح والروبوتات الشبيهة بالبشر

تبحث شركة شيفلر الألمانية لمستلزمات السيارات والقطاع الصناعي مدى جدوى توسيع نطاق دخولها مجال صناعة التسليح.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، كلاوس روزنفلد: "نحن بصدد تطوير مجالات نمو جديدة – وفي طليعتها الروبوتات الشبيهة بالبشر والدفاع. يتم العمل على ذلك بشكل مكثف".

وكان روزنفيد أشار منذ فترة إلى أن شيفلر يمكنها أن توفر مكونات لصناعة الدفاع، حيث صرح لقناة "إن-تي في" بقوله: "تعتمد تكنولوجيا الدفاع الحديثة بدرجة كبيرة على القدرة على دمج الأجهزة الصلبة (هاردوير) مع البرمجيات (سوفت وير)". يذكر أن الشركة لا تورد حالياً إلا كميات محدودة من المكونات لقطاع الدفاع، وذلك ضمن أنشطتها في مجال الطيران بالولايات المتحدة.

ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع السيارات، تمكنت شيلفر نسبيا من تجاوز النصف الأول من عام 2025 دون أضرار كبيرة، حيث تراجعت الإيرادات في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة 4.6%، لتبلغ 11.845 مليار يورو. كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والعوامل الاستثنائية بمقدار 49 مليون يورو لتصل إلى 482 مليون يورو.

أما قطاع المحركات الكهربائية للسيارات، فقد شهد نمواً ملحوظاً. إذ ارتفعت الإيرادات في هذا المجال بنسبة 6.7% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت الخسائر من 584 مليون يورو إلى 461 مليون يورو. وقال روزنفلد: "نحن راضون عن التقدم في مجال التنقل الكهربائي، ولكن لا يزال أمامنا طريق لنقطعه".

في المقابل، تراجع نشاط الشركة في مجال أنظمة الدفع التقليدية وهياكل السيارات، حيث انخفضت الإيرادات هناك بنحو 11%.

ويعتقد روزنفلد أن صناعة السيارات الألمانية ستكون قادرة على الصمود أمام المنافسة الصينية على المدى الطويل. وأشار إلى أن اهتمام الشركات الصينية بالتكنولوجيا الألمانية لا يزال مرتفعاً. وأعرب عن اعتقاده بأن الرد على السرعة الصينية لا يزال يتمثل في الجودة الألمانية.