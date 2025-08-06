جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من حزب الله في غارة على منطقة البقاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال عنصر من حزب الله، في غارة على منطقة البقاع في لبنان مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن قطعة جوية تابعة لسلاح الجو هاجمت مساء أمس، منطقة البقاع في لبنان، وقضت على حسام قاسم غراب، أحد عناصر حزب الله.

وزعم أن «غراب عمل من داخل الأراضي اللبنانية لتوجيه خلايا إرهابية في سوريا؛ خططت لإطلاق قذائف صاروخية نحو منطقة هضبة الجولان، كما شكلت أنشطته تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها».

ومنذ 8 أكتوبر 2023، أعلن قوات الاحتلال اغتيال المئات من عناصر حزب الله وتدمير جزء كبير من ترسانته.

وأدى سقوط نظام الأسد في سوريا في ديسمبر 2024 إلى تعطل طريق الإمداد الرئيسي لحزب الله من إيران، وترجيح ميزان القوى في المنطقة لصالح خصومه.

وتطلب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دعمته الولايات المتحدة في نوفمبر 2024 نزع سلاح حزب الله، بدءا من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني وهي المنطقة المتاخمة لحدود إسرائيل.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل خمس نقاط على تلال جنوب لبنان، وتشن غارات جوية على عناصر حزب الله ومستودعات أسلحته.