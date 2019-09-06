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المحكمة العليا في بريطانيا ترفض طعنا ضد قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان

رئيس الوزراء البريطاني-بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني-بوريس جونسون
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 12:16 م | آخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 12:16 م

رفضت المحكمة العليا في بريطانيا الجمعة طعنا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية أن قضاة المحكمة العليا رفضوا الطعن الذي تقدمت به جينا ميلر، ناشطة معارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إلا أنهم سمحوا بتقديم استئناف.

وفي خطوة أثارت غضب معارضي بريكست في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني - أواخر الشهر الماضي - تعليق البرلمان من منتصف سبتمبر إلى 14 أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

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