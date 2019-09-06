مهرجان «غانيش تشاتورثي» بالهند لعبادة الشوكولاته ثم أكلها!

تحتفل الهند بداية شهر سبتمبر من كل عام، بمهرجان "غانيش تشاتورثي"، وهو مهرجان هندوسي يقام تكريماً للآلهة "غانيش"، وتستمر الاحتفالات لمدة 10 أيام.

يتم الاحتفال بهذا المهرجان في الأماكن العامة والمنازل، عن طريق نصب تماثيل من الطين للآلهة للعبادة الجماعية، وفي المنازل يتم وضع تمثال من الطين لهذه الآلهة لعبادتها مع الأهل والأصدقاء، وفي نهاية المهرجان، تغمر في الماء.

يوجد الكثير من الأصنام الجذابة في"غانيشا" الموجودة في غانيشا شاتورثي؛ لكن تخيل إذا كان بإمكانك الحصول على معبود وشربه أيضًا، كما نشر موقع "indiatimes".

في عام 2015، في مومباي، بدأ مصمم التماثيل الصديقة للبيئة وصاحب مخبز "Rintu Rathod"، الاتجاه إلى عبادة الشوكولاته، حيث يغمسها في عدة لترات من الحليب؛ وتصميمها في صورة إله، ويتاح للناس في جميع أنحاء الهند.

يعتبر "Rintu Rathod" رائداً في صناعة الشوكولاته الصالحة للأكل، والكعك ثلاثي الأبعاد القائم.

اكتسب هذا المخبز سمعة لنفسه لصنع غانباتي 65 كجم باستخدام الشوكولاته الداكنة النقية في 10 أيام، لاستخدامها في الاحتفال بمهرجان "غانيش تشاتورثي".