الدنمارك تحتفل بالكشف عن كنوز من الذهب يعود إلى 1500 عاما

قالت جمعية متحدف مدينة فيلي الدنماركية، اليوم الأحد، إن الباحثين في البلاد سعداء باكتشاف الذهب الذي قيل إنه يعود إلى حوالي 1500 عام ويوصف بأنه أحد أكبر الكنوز وأكثرها قيمة وأجملها في التاريخ الدنماركي.

واكتشف متخصص هاو بالآثار 22 قطعة - ربما يعود تاريخها إلى القرن الخامس ويبلغ وزنها الإجمالي 945 جراما، بمساعدة جهاز الكشف عن المعادن.

وتم الاكتشاف بالقرب من مدينة يلينج، التي كانت ذات يوم مركزا مهما والآن هي موقع أثري رئيسي في الدنمارك.

والاكتشاف عبارة عن ميداليات مزينة بشكل جيد، لكن هناك أيضا بعض العملات المعدنية الرومانية التي تم صنعها في شكل مجوهرات.

وتحتوي بعض القطع على زخارف ونقوش يمكن أن تشير إلى حكام في ذلك الزمن، لكنها تشير إلى أساطير اسكندنافية.

وسيتم عرض هذه الكنوز في فيلي من 3 فبراير 2022.

وقالت جمعية المتاحف "رحلة الذهب الساحرة تبلغنا الكثير عن القارة الأوروبية، التي كانت بالفعل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتجارة والحرب في العصر الحديدي".