 الإمارات والسعودية تبحثان سبل توحيد الرؤى والمواقف نحو مختلف القضايا - بوابة الشروق
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الإمارات والسعودية تبحثان سبل توحيد الرؤى والمواقف نحو مختلف القضايا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 4:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 4:03 م

بحث رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش، مع رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، سبل التنسيق والتشاور بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال مختلف القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك المطروحة على أجندة الفعاليات البرلمانية الدولية، يما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن جلسة المباحثات الثنائية بين الجانبين شهدت استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية القادمة فضلا عن استعراض التطورات والمواقف الراهنة لا سيما ما يتصل بالملفات ذات الاهتمام المشترك.


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