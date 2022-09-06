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مهاجم دورتموند يغيب عن الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 4:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 4:18 م

ذكرت مصادر بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن جيمي بينو جيتينز مهاجم الفريق يحتاج للخضوع لجراحة في الكتف، وأنه سيغيب لعدة أشهر.

وتعرض مهاجم المنتخب الإنجليزي للشباب البالغ من العمر 18 عاما لخلع في الكتف خلال المباراة التي فاز فيها بوروسيا دورتموند على هوفنهايم 1 / صفر في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقبل مواجهة دورتموند لكوبنهاجن اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، أكد إدين ترزيتش مدرب الفريق أن اللاعب سيغيب عن اللقاء ولكنه أشار إلى أن القرار النهائي بشأن إجراء عملية للاعب لم يتخذ بعد.

وانضم جيمي بينو جيتينز لدورتموند قادما من مانشستر سيتي في عام 2020 ولديه عقد مع الفريق الألماني حتى 2025.


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