الحكومة الجديدة في تايلاند تستعد للكشف عن حزمة تحفيز جديدة

من المقرر أن تكشف الحكومة الجديدة في تايلاند عن عدد من إجراءات التحفيز النقدية الأسبوع المقبل، تشمل تعليق تحصيل ديون بالنسبة لملايين المزارعين وأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة وخفض أسعار الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الذي مازال يعاني من تداعيات جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء سريتا تافيسين عن أولويات سياسة الائتلاف الحكومي أمام البرلمان الاثنين المقبل.

ووفقا لمسودة السياسة التي أطلعت عليها بلومبرج فإن العنصر الأبرز سوف يكون تقديم معونات نقدية بواقع 10 آلاف بات (280 دولارا) لكل شخص من خلال ما يطلق عليه المحفظة الرقمية لنحو 55 مليون مواطن، حيث سوف يودي ذلك" لإنعاش الاقتصاد مجددا.

ومن المقرر أن يقول سريتا، الذي يشعل منصب وزير المالية أيضا، إن إجراءات التحفيز وتعليق الديون ودعم الطاقة الجديدة تعد إجراءات عاجلة لازمة للتعامل مع التحديات.