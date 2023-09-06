هجمات روسية على منطقة ميناء إزمائيل الأوكرانية على نهر الدانوب

ذكر مسئولون في أوكرانيا صباح اليوم الأربعاء، أن شخصا واحدا لقي حتفه، خلال الليل، في هجمات بطائرات بدون طيار وهجمات صاروخية روسية، على كييف ومنطقة "أوديسا"، بما في ذلك منطقة ميناء إزمائيل، على نهر "الدانوب".

وذكر أوليه كيبر، حاكم منطقة "أوديسا" الجنوبية أن عامل مزرعة لقي حتفه.

كما لحقت أيضا أضرار جسيمة بالميناء الداخلي ومنشآت البنية التحتية في منطقة ميناء "إزمائيل"، التي تقع على الجانب الآخر من نهر "الدانوب" من ناحية رومانيا، العضو بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وكانت مهمة لجلب الحبوب الأوكرانية، إلى السوق العالمية، عبر البحر الأسود.

وفي كييف، تردد أن إحدى الشركات، الواقعة على مشارف المدينة اشتعلت فيها النار بسبب سقوط حطام الصواريخ. وقال الدفاع المدني بالعاصمة عبر تطبيق "تليجرام"، إنه تم إخماد النيران في الصباح.

وذكر سلاح الجو الأوكراني، أن القوات الروسية أطلقت سبعة صواريخ كروز من الجو، وصاروخا مضادا للطائرات من طراز "إس-300"، الليلة الماضية وأسقطتها الدفاعات الجوية جميعا.

وأضاف أنه من بين الطائرات الـ25، بدون طيار، تم اعتراض 15 منها.