تحدث الإعلامي السعودي وليد الفراج مقدم برنامج أكشن مع وليد عن صفقة محمد صلاح لـ اتحاد جدة.

في الوقت الذي تتبقى فيه 24 ساعة فقط على غلق باب الميركاتو الصيفي بالدوري السعودي، وهو ما يزيد من مخاوف جماهير العميد التي ترغب بقوة في التعاقد مع أسطورة ليفربول.

كتب الفراج، عبر حسابه على «تويتر»:«فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول الصفقه الأكبر محليا ودوليا بعد سيل من التسريبات الإعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات».

وتابع: «أنصح بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام قبل اللحظة الأخيرة، أربطوا الأحزمة للأكشن الكبير.. ننتظر ونشوف».