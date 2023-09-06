استقرت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر 2200 جنيه، عند نفس المستوى الذي اختتم به تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة الشعبة بغرفة القاهرة التجارية.



وبحسب الشعبة، استقر سعر جرام عيار 24 مسجلا 2514 جنيها، وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 1886 جنيها.



وثبت سعر الجنيه الذهب عند 17600 جنيه، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.



وعالميا، تراجع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.03% مسجلا 1925 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى له خلال هذا الأسبوع، وفقا لوكالات.



وهبطت أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.08% مسجلة 1951 دولارا للأوقية.