 في لقاء هو الأول منذ 2011.. وزير خارجية اليمن يلتقي نظيره السوري بالقاهرة - بوابة الشروق
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في لقاء هو الأول منذ 2011.. وزير خارجية اليمن يلتقي نظيره السوري بالقاهرة

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 7:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 7:58 م

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا أحمد بن مبارك التقى، اليوم الأربعاء، بنظيره السوري فيصل المقداد في القاهرة، فيما يعد أول لقاء بين مسؤولي البلدين منذ عام 2011.

جاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، وفقا لوكالة رويترز.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

كانت السلطات السورية قد اعترفت بجماعة الحوثيين سلطة أمر واقع في اليمن، ووافقت على تعيين الجماعة سفيرا لها بدمشق في مطلع مارس 2016 هو نائف القانص، الذي كان أول سفير للجماعة في الخارج.

ثم عينت جماعة الحوثيين عبد الله علي صالح صبري سفيرا لها بسوريا خلفا للقانص في 11 نوفمبر 2020.

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