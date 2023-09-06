مصدر بالأهلي : ننتظر رد الكاف حول جوائز بطولة الدوري الأفريقي

ينتظر مسئولي النادي الأهلي رد الاتحاد الأفريق لكرة القدم حول الاستفسارات التى بعث بها النادي بشان بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم وكذلك بطولة مباراة السوبر الأفريقي.

وكان الأهلي قد أرسل خطابا الأحد الماضي للاتحاد الأفريقي يطلب فيه إرسال لائحة بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم والجوائز المالية للبطل والوصيف وكل مركز فى البطولة ، وكذلك مدى تحمل الكاف والشركات الراعية سفر وإقامة الفرق خلال المباريات الخارجية للبطولة .

وقال مصدر بالأهلي للشروق إن قرعة البطولة أجريت دون أن يرسل الكاف أى معلومات أو لوائح أو جوائز مالية حول البطولة، وماتم تداوله فى الصحف الأفريقي حول تراجع الجوائز لتكون 2.5 مليون دولار بدلا من 6 مليون دولار كما كان الحديث فى السابق سيجعل النادي يدرس كل الأمور حول المشاركة فى البطولة من عدمه، فى ظل ازدحام الموسم المقبل، وأن فكرة فكرة الاعتذار ستكون مطروحة.

وكان قرعة الدوري الأفريقي لكرة القدم قد أسفرت عن مواجهة الأهلي لسيمبا التنزاني في أول مباراة فى البطولة على أن يلاقي الفائز منها الفائز من مباراة بترو أتليتكو وصن داونز .

وأضاف المصدر : فور وصول رد الكاف فإن كل الأمور ستكون مطروحة أمام مجلس إدارة الأهلي وذلك بعد العودة للجهاز الفنى للفريق.

أما عن مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة والمقرر يوم 15 سبتمبر المقبل بمدينة الطائف السعودية فقال المصدر أن الأهلي اعترض فى خطاب رسمي أن تكون تحملة الكاف لـ 25 فردا فقط فى البعثة بواقع تحمل نفقات سفر وإقامة 1 رئيس بعثة و18 لاعب و6 أفرد فقط جهاز فني ، وطلب الأهلي فى خطاب رسمي للكاف أن يتحمل نفقات البعثة بالكامل التى قد تصل إلى 45 فردا.

من ناحية أخرى قال مصدر بالكاف للشروق أن لائحة السوبر الأفريقي لم تتغير والكاف يتحمل تكاليف سفر وإقامة 25 فردا فقط وسبق وسافر الأهلي إلى قطر وشارك فى السوبر الأفريقي بنفس الطريقة وطبقا لنفس اللائحة.

أما الدوري الأفريقي لكرة القدم فقال المصدر أنه سيتم الكشف عن كل لوائح البطولة والجوائز المالية وارسالها لكل الأندية خلال الأيام المقبلة.