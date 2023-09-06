أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء، ارتفاع ثقة المستثمرين في تايلاند إلى أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر مع تحسن التوقعات الاقتصادية بعد تشكيل حكومة جديدة عقب شهور من الجمود السياسي.

وذكرت وكلة بلومبرج للأنباء، أن مؤشر فيتكو لثقة المستثمرين الذي يصدره اتحاد مؤسسات أسواق المال التايلاندية ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 141.27 نقطة، مقابل 83.45 نقطة في الشهر السابق.

وقال الاتحاد إن المؤشر عاد إلى منطقة "الارتفاع" بفضل التفاؤل بإجراءات التحفيز الاقتصادي الجديدة وتعافي قطاع السياحة.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد سريتا تافيسين الذي تولى منصبه أمس بدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بعد فترة الجمود السياسي التي جمدت الإنفاق الاستهلاكي وزادت خروج مستثمرين أجانب.

كما أعلنت حكومته في أول اجتماع لها اعتزامها خفض أسعار الكهرباء والديزل (السولار) بالإضافة إلى وضع حد أقصى لأسعار النقل العام بهدف تخفيف أعباء الحياة على المواطنين وزيادة الاستثمار.

وقال كوبساك بوتراكول رئيس مجلس إدارة فيتكو في إيجاز صحفي عبر الإنترنت إن "ثقة المستثمرين تحسنت مع انتهاء حالة الجمود السياسي التي كانت الخطر الرئيسي الوحيد على الاستثمار، خطط التحفيز المقررة للحكومة الجديدة عززت الثقة بدرجة كبيرة وبخاصة في سوق الأسهم".