قال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تحيل أي فرد سواء عدلي القيعي أو إبراهيم المنيسي للمجلس الأعلى للإعلام، كما جاء في بيان بيراميدز الصادر.

وتابع الشاذلي في تصريحات تليفزيونية: "وزارة الشباب تسلمت شكوى من بيراميدز، لكن الوزارة أكدت للنادي أن هناك جهة مختصة لا بد من توجيه الشكوى إليها ونفس الحال بالنسبة للاعب حسين الشحات لاعب الأهلي، هناك لجنة تظلمات طالبنا بالتوجه إليها، ولا أعلم لماذا تم تصدير البيان بهذا الشكل وهناك حالة من التعجب رغم أن الأمر واضح".

وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة ليست طرفا في أحاديث في وسائل الإعلام أو لاعب أخطأ داخل ملعب كرة القدم، ولسنا جهة اختصاص في هذا الأمر وهذا ما أوضحناه لنادي بيراميدز".

واستطرد: "نتابع انتخابات الزمالك وتلقي طلبات الترشح، وحتى الآن الأمور تسير بشكل حضاري، وكان هناك دعوى مرفوعة ضد تواجد عماد البناني في الزمالك، وتم رفض الدعوى، خاصةً أنه اعتذر من منصبه للاتحاد الرياضي، حتى يكون الموقف الانتخابي سليم، وهدفنا استقرار الزمالك ككيان كبير".

واختتم: "اللجنة الحالية في الزمالك، دورها فقط هو الوصول إلى الانتخابات داخل النادي، وتسير الأعمال العاجلة والضرورية مثل الرواتب وغيرها، أما تقرير مصير لاعبين أو رحيل أي عنصر ليس للجنة علاقة به لحين قدوم مجلس جديد".