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رسميا.. البنك الأهلي يتعاقد مع عماد حمدي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 2:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 2:03 م

أعلن نادي البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع عماد حمدي، قادمًا من أسوان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار عن التعاقد مع عماد فتحى لاعب وسط نادى أسوان لمدة ثلاثة مواسم قادمة".

ونجح البنك الأهلي في التعاقد مع عدد من اللاعبين في الفترة الأخيرة لتدعيم الفريق بضم أيمن أشرف، سيرجي أكا، أحمد مدبولي، محمد عبد اللطيف جريندو ومعاذ الحناوي.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في الدوري الممتاز بتواجده في المركز الـ12 برصيد 39 نقطة.


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