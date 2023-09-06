تعليم الغربية: متابعات مستمرة للمدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن جميع مدارس الغربية بدأت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وأكد أن قيادات المديرية والإدارات التعليمية بدأت بالفعل في متابعة استعدادات المدارس، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة؛ تنفيذا لما جاء بالاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة أمس الثلاثاء، بمسرح المديرية والذي استهدف حضور مديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية والوكلاء، والتوجيهات والمراحل والمتابعة والأمن.

وأشار إلى أن العمل يسير على قدم وساق من الجميع؛ لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة لجميع الطلاب، متمنيا للجميع عاما دراسيا موفقا مكللا بالنجاح.