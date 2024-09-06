الداخلية: تفكيك تشكيلات عصابية وضبط أسلحة ومخدرات في حملات أمنية

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شنت وزارة الداخلية حملة موسعة لمكافحة الجريمة والبلطجة، وأسفرت عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري بحوزة 169 متهما، بالإضافة إلى 343 قطعة سلاح أبيض. وتم خلال الحملة إلقاء القبض على 9 تشكيلات عصابية ضمت 28 متهما ارتكبوا 32 جريمة متنوعة.

كما نفذت الأجهزة الأمنية 84,998 حكما قضائيا وضبطت 481 قضية مخدرات بحوزة 324 كيلوغراما من المخدرات و50012 قرصا مخدرا. وشملت الحملة أيضا ضبط 261 دراجة نارية مخالفة و22 ألف مخالفة مرورية.

نجحت الحملة أيضا في إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما، وفحصت 61 سائقًا للكشف عن تعاطي المخدرات، حيث ثبت تعاطي 12 منهم.