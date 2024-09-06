فرجاني ساسي يهدي تونس فوزا صعبا أمام مدغشقر في تصفيات أمم أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز منتخب تونس على ضيفه مدغشقر بصعوبة بالغة بهدف دون رد مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وسجل هدف المباراة الوحيد فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي بضربة رأس في الدقيقة 98 من اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وحقق منتخب نسور قرطاج أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات ليعتلي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط خلفه جامبيا وجزر القمر بنقطة واحدة ثم مدغشقر بدون رصيد.

ويحل منتخب تونس ضيفا على جامبيا بعد ثلاثة أيام ضمن منافسات الجولة الثانية.