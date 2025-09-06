المؤتمر العلمي لطب بيطري القاهرة يناقش توطين صناعة اللقاحات

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة إيمان بكر عميد الكلية، المؤتمر العلمي لقسم الميكروبيولوجي، تحت عنوان "توطين صناعة اللقاحات في مصر: خطوة استراتيجية لمواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من منظور الصحة الواحدة".

وأكد المؤتمر أن توطين صناعة اللقاحات يمثل ركيزة أساسية لحماية صحة المجتمع واستدامة منظومة الرعاية الصحية، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات بين جامعة القاهرة وقطاعات الدولة ذات الصلة، إلى جانب التعاون مع الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن مناقشات المؤتمر تناولت أبرز التحديات العالمية في مواجهة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، مؤكدًا أن تصنيع اللقاحات أصبح أولوية وطنية ترتبط بالصحة العامة والأمن الغذائي.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، من خلال تحويل البحوث الأكاديمية إلى منتجات عملية تخدم الإنسان والحيوان والبيئة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود السعيد بدور كلية الطب البيطري في خدمة مختلف قطاعات الدولة، مشيرًا إلى تقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية بين كليات الطب البيطري، ومؤكدًا أن سياسة الجامعة تقوم على الانفتاح على المؤسسات الدولية والوطنية، ومنها منظمة الصحة العالمية، منظمة الفاو، وزارة الصحة، بالإضافة إلى شركات متخصصة مثل "ميڤاك" و"مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي".

وقالت الدكتورة إيمان بكر، إن جلسات المؤتمر ناقشت أهمية مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وخطورة الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، خاصة في الحيوانات المنتجة للحوم والألبان، مؤكدة ضرورة إيجاد بدائل آمنة وزيادة حملات التوعية للمربين والمزارعين.

كما أكد الدكتور أحمد سمير، رئيس قسم الميكروبيولوجي ورئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر يتسق مع استراتيجية التعليم العالي في مصر التي تستهدف ربط البحث العلمي بالصناعة وتقديم حلول للتحديات الصحية.

ولفت الدكتور مجدي السيد، رئيس مجلس إدارة شركة "ميڤاك" والمدير التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، إلى أن الدولة تتبنى توجهًا استراتيجيًا لتوطين صناعة اللقاحات لمواجهة الأمراض المعدية المشتركة بين الإنسان والحيوان، معلنًا عن رعايته لعدد من الأبحاث المشتركة بين الكلية ومدينة اللقاحات ومصنع ميڤاك، وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح المدينة خلال مطلع العام المقبل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على دعم السياسات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة اللقاحات، وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والجهات الصناعية والهيئات الدولية، ورفع الوعي بخطورة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، وضرورة إجراء اختبارات الحساسية قبل وصفها، وإبراز الدور المحوري للطبيب البيطري في مواجهة البكتيريا المقاومة، وحماية صحة الحيوان والإنسان معًا، فضلا عن التوسع في إنتاج اللقاحات محليًا كأداة رئيسية للوقاية من الأمراض، والإعداد لعقد مؤتمر دولي العام القادم بمشاركة خبراء دوليين ومنظمات مرموقة مثل WHO وFAO.