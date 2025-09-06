تستضيف مكتبة البلد، حفلًا لمناقشة وتوقيع رواية "شباك المنور" للكاتبة فاطمة الشرنوبي، والصادرة عن دار الشروق، والحاصلة على جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، وذلك يوم الخميس 11 سبتمبر في تمام السادسة مساءً.

يشارك في مناقشة العمل الكاتب والناقد علاء فرغلي، على أن يعقب اللقاء توقيع الكاتبة لنسخ الرواية مع جمهور القراء.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"تفتح المؤلفة نافذة على حياة رقية، الفتاة المراهقة العالقة بين ماضٍ يثقل كاهلها وحاضر يبحث عن مخرج، حيث تتأمل العالم من نافذة شرفتها الصغيرة وتبحث عن أثر والدها.

رحلة إنسانية مليئة بالتناقضات، بين مشاهد الطفولة التي تحمل بصمات الوحدة والحرمان، وبين محاولات التصالح مع الذات، متسائلة عن معنى الحرية في عالم يبدو وكأنه يحاصر الأحلام".