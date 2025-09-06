محمد عامر المدير التنفيذى للجونة ومدير عام شركة أوراسكوم للتنمية مصر: نستهدف إضافة 700 غرفة فندقية جديدة بالجونة خلال 5 سنوات

• ٤٩٪ من مبيعات المدينة للأجانب والمقيمين بالخارج.. والعائد على الاستثمار بالدولار ١٢ ٪

• بيع الأراضى ليس هدفا للشركة وجارٍ تطوير ٥٨٪ من مساحة المدينة

• التسعير والبيع بالدولار يحمى المستثمرين ويمنح المدينة ميزة تنافسية

قال محمد عامر، المدير التنفيذى لمدينة الجونة والمدير العام لشركة أوراسكوم للتنمية –مصر، إن المدينة تستهدف إضافة ٣ فنادق فاخرة جديدة بطاقة ما بين ٦٠٠ – ٧٠٠ غرفة خلال ٥ سنوات.

وبحسب ما قاله عامر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» فإن الجونة تضم حاليًا 18 فندقا بإجمالى حوالى 2900 غرفة، والمخطط افتتاح فندق «رمال El Gouna» بنهاية العام الحالى، وزيادة طاقة فندق Casa Cook بنحو 30 غرفة، ليصل إلى 130 غرفة.

وكشف عامر أن إيرادات فنادق الجونة ارتفعت بنسبة 45% خلال النصف الأول من 2025، فيما سجلت نسب الإشغال 74%، كان الأجانب يمثلون 85% منها.

لا تقتصر خطط التطوير على القطاع السياحى فقط، بل تشمل أيضًا محفظة المشروعات السكنية. إذ تستعد الشركة لإطلاق مشروع سكنى جديد بخدمات فندقية فى نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مشروعات مثل Highland by North Bay وTuban WaterFalls، التى تتميز بخدمات متكاملة وخطط تسليم سريعة خلال عامين فقط. كما تم الكشف عن مشروعات أخرى منها «Fanadir Shores»، الذى حظى بإقبال كبير منذ طرح مرحلته الأولى، والذى يجمع بين البحر والمارينا، ويقدم أعلى مستويات التشطيب والجودة. وأكد أنه سيتم الإعلان عن مشروع ضخم جديد فى نوفمبر المقبل.

كما تم إطلاق مجموعة من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم خلال عام واحد فقط، مع إتاحة خطط سداد مرنة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب إعفاء من عمولات الإيجار لمدة عام كامل، فضلا عن خدمة El Gouna Plus، المنصة الرسمية المتكاملة لإدارة العقارات وتقديم الخدمات المنزلية فى المدينة.

وأضاف المدير التنفيذى لمدينة الجونة أن حجم المبيعات خلال النصف الأول من 2025 بلغ 6.3 مليار جنيه، بينما تستهدف الشركة تسليم 410 وحدات خلال العام الحالى، تم تسليم 109 منها بالفعل خلال الشهور الستة الأولى. كما تراوح متوسط العائد الاستثمارى بالدولار خلال السنوات الثلاث الماضية بين 10 و12%، فيما تمثل المبيعات الخارجية نحو 49% من إجمالى المبيعات.

وأشار عامر إلى أن الجونة اليوم أصبحت موطنًا لمجتمع دائم يضم 25 ألف ساكن من أكثر من 50 جنسية. وتوفر المدينة منظومة خدمات متكاملة تشمل 5 مدارس متنوعة بينها مدارس دولية وسويسرية ومدرسة للموهوبين، بالإضافة إلى مستشفى متكامل، وخططا لتطوير عيادات متخصصة. كما تضم اكبر مشغل للأنشطة البحرية فى مصر، بما يعزز مكانتها كوجهة للرياضات البحرية على المستوى العالمى.

أضاف عامر أنه جرى تطوير 58% من مساحة المدينة على مدار 35 عاما، مع خطة لتطوير الـ42% المتبقية تدريجيا خلال السنوات المقبلة. كما شدد على أن بيع الأراضى ليس هدفا للشركة، إذ تركز أوراسكوم للتنمية على تطوير مشروعاتها بنفسها، ولا تلجأ لبيع الأراضى إلا فى حالات استراتيجية محدودة.

وعلى مستوى قطاع المرافق بالمدينة، قال عامر انه تمت مضاعفة قدرة محطة الطاقة الشمسية، وتوقيع عقد لإنشاء محطة تحلية مياه جديدة، إلى جانب دراسة إنشاء خط مياه ثالث من الغردقة لدعم التوسعات المستقبلية.

تسعى الجونة إلى تعزيز هويتها الثقافية والفنية عبر تنظيم فعاليات مستدامة، بعد النجاح الكبير لمهرجان الجونة السينمائى فى نسخته الثامنة هذا العام، وبطولة الإسكواش، قال عامر، مشيرا الى ان الشركة تدرس إطلاق منصات جديدة (Platforms) فى مجالات الموضة (Fashion)، وفنون الطهى (Culinary)، والتصميم (Design)، بهدف تنويع الأنشطة وجذب شرائح جديدة من الزوار.

وتعليقا على أداء السوق العقارية، قال عامر إن السوق تمر بمرحلة «تصحيح» دفعت العديد من الشركات لمد فترات السداد إلى 10 و12 و14 عامًا، ما أدى إلى توقف شبه كامل فى سوق إعادة البيع (الريسيل). لكنه أكد أن الجونة أبقت خطط السداد عند 5 سنوات فقط، بل قلصت مدة التسليم فى بعض المشروعات إلى عام واحد بدلًا من عامين، وهو ما عزز الثقة لدى العملاء وأبقى السوق نشطا. هذا النهج جعل حركة إعادة البيع (الريسيل) نشطة ومستدامة، وحافظ على قيمة استثمارات العملاء بعيدًا عن التشوهات التى يعانى منها السوق الأولى والثانوى فى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن متوسط ارتفاع الأسعار بالمدينة خلال السنوات الماضية تراوح بين 10 و12%.

تعد الجونة حتى الآن الوجهة الوحيدة فى مصر المسموح لها بالتسعير والبيع بالدولار، ما يمثل ميزة تنافسية ويمنح المستثمرين حماية لاستثماراتهم. ويرى عامر أن ربط جزء من السوق العقارى المحلى بالعملة الأجنبية يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويضع مصر كوجهة آمنة وواعدة للاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن الجونة ستكون فى مقدمة المستفيدين من هذه الخطوات.

أضاف عامر أن دخول مطورين كبار إلى سوق البحر الأحمر يمثل خطوة إيجابية للغاية، موضحًا أن التنوع فى المشروعات وعدد المطورين، سواء المصريون أو السعوديون، يسهم فى الترويج للمنطقة ككل ويضعها على الخريطة العالمية. وشبّه ما يحدث فى البحر الأحمر بما جرى فى الساحل الشمالي، حيث أسهم دخول شركات كبرى فى تعزيز مكانته عالميا.

وأكد المدير التنفيذى أن استراتيجية أوراسكوم للتنمية واضحة وتعتمد على فهم عميق لشريحة العملاء المستهدفين، حيث تركز الجونة على المصريين والمصريين المقيمين بالخارج خاصة فى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأجانب من أسواق محددة مثل إنجلترا وألمانيا وسويسرا وفرنسا.

واختتم عامر بالتأكيد على أن استراتيجية أوراسكوم للتنمية منذ انطلاقها قبل 35 عامًا لم تقف عند حدود بناء وحدات سكنية أو عقارات للبيع، بل ركزت على تأسيس مجتمع متكامل يجمع بين التعليم والصحة والترفيه والرياضة والثقافة.

وأوضح أن الشركة تستهدف «المستخدم النهائى» (End-User) الذى يبحث عن أسلوب حياة راقٍ ومستدام، وليس مجرد مستثمر يشترى بغرض إعادة البيع (الريسيل)، وهو ما منحها قدرا كبيرا من المصداقية والشفافية ورسّخ الثقة المتبادلة مع عملائها.