تشهد معارض أهلا مدارس بمحافظة كفرالشيخ، إقبالا ملحوظا من المواطنين، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، إذ حرصت الأسر على التوجه إلى المعارض لشراء احتياجات أبنائها من الزي المدرسي والحقائب والأدوات المكتبية والأحذية، إلى جانب عدد من السلع الغذائية الأساسية، في ظل التخفيضات المعلنة مقارنة بالأسعار المتداولة بالأسواق.

ويأتي ذلك في إطار التوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ بهدف توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، حيث تتراوح التخفيضات في معرض «أهلاً مدارس» المقام بميدان الـ47 بمدينة كفرالشيخ بين 25% و35%، بمشاركة 17 عارضًا.

وتضم المعارض، تشكيلة متنوعة من المستلزمات التي تحتاجها الأسر مع بداية العام الدراسي، من الملابس المدرسية والحقائب والأدوات المكتبية والأحذية، بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية الأساسية، وهو ما ساهم في جذب أعداد كبيرة من المواطنين.

وأكد عدد من الأهالي، أن تنوع المنتجات ووجود أكثر من بديل أمام المستهلك يساعدان على اختيار الاحتياجات وفقًا للميزانية المتاحة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتعدد متطلبات العام الدراسي.

وقال أحمد السيد، أحد أهالي مدينة كفرالشيخ، إن معرض «أهلاً مدارس» يوفر العديد من احتياجات أبنائه في مكان واحد، مؤكدًا أن وجود التخفيضات يمثل مساعدة حقيقية للأسر قبل بدء الدراسة.

وأضافت منى عبدالحميد، ربة منزل من مدينة كفرالشيخ، أنها حرصت على زيارة المعرض لشراء الأدوات المدرسية والحقائب.

وأشار إلى أن الأسعار مناسبة مقارنة ببعض المحال، وأن تنوع المعروضات يوفر على الأسرة عناء البحث في أكثر من مكان.

ومن جانبه، أوضح محمود رجب أحد أولياء الأمور، أن توقيت إقامة المعرض مناسب للغاية، خاصة أن الأسر تبدأ خلال هذه الفترة في تجهيز أبنائها للعام الدراسي، مطالبًا باستمرار هذه المعارض والتوسع فيها خلال فترة الدراسة.

وقالت سارة محمد، من أهالي المحافظة، إن أكثر ما يميز المعرض هو توافر احتياجات مختلفة للطلاب، مؤكدة أن التخفيضات تساعد الأسر على شراء المستلزمات الضرورية دون تحمل أعباء مالية إضافية.